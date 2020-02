DFB-Youngster Karim Adeyemi über Vergleiche mit Erling Haaland und seinen Karriere-Plan bei RB Salzburg

Mit einem Einsatz bei Red Bull Salzburg in der Rückrunde hat es bislang noch nicht geklappt für Karim Adeyemi. Im Pokal reichte es immerhin für einen Platz auf der Bank. Der 18 Jahre alte deutsche Jugend-Nationalspieler rückte im Winter vom Förderteam FC Liefering aus der zweiten österreichischen Liga in den Erstliga-Kader der Salzburger. Mit dem SPORT BUZZER spricht Adeyemi über das schwere Erbe von Erling Haaland bei den Roten Bullen – und erklärt, warum er sich für einen neuen Vertrag in Salzburg statt eines Wechsels zum FC Barcelona entschieden hat.

Ich verspüre auf jeden Fall keinen Druck, was das angeht. Und vergleichen will ich mich mit ihm auch nicht. Ich bin ich und er ist er. Ich versuche, hier mein Bestes zu geben und die Chancen zu nutzen, die sich mir hier bieten. Dabei möchte ich aber möglichst locker bleiben.

Erling Haaland, Emre Can, Krzysztof Piatek und Dani Olmo (v.l.) spielen künftig in der Bundesliga. Der SPORT BUZZER wirft einen Blick auf die Wintertransfers der Vereine. ©

Bislang haben Sie beim FC Liefering, dem Kooperationsteam der Salzburger, in der 2. Liga gespielt. Schon mit 16 Jahren spielten Sie gegen deutlich ältere und erfahrene Spieler. Wie ist es Ihnen es als sehr junger Akteur dort ergangen?

Ich konnte mich früh mit älteren Spielern messen und musste mich im Erwachsenen-Fußball beweisen. Das ist natürlich was ganz anderes als in der Jugend. Und darauf konnte mich in den vergangenen Monaten dann sehr gut einstellen. Parallel habe ich ja auch noch mit der U17 in der Youth League gespielt.

Hintergrund der Frage: In Deutschland soll die Altersgrenze womöglich nach unten geöffnet werden, um Talente wie Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund schneller an den Profifußball zu gewöhnen. Was halten Sie davon?

Mir selbst hat es sehr geholfen. Dadurch konnte ich schon früher etwas reifer spielen, wusste mich durchzusetzen. Daher ist es nie falsch, schon als junger Spieler gegen Ältere zu spielen. Ich finde es sinnvoll, so früh wie möglich oben anzuklopfen. Das wird jedem in der Entwicklung helfen, auch um zu sehen, wo man selbst steht.