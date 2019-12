Salzburg-Trainer Marsch empfiehlt Haaland einen Wechsel zu RB Leipzig

Leipzig. Salzburgs Trainer Jesse Marsch hat seinem Sturm-Juwel Erling Haaland einen Wechsel in die Bundesliga zu Schwesterklub RB Leipzig nahegelegt. „RB Leipzig ist ein toller Verein für jeden Spieler, vor allem für junge und explosive Fußballer, die stark im Umschaltspiel sind. In der Theorie würden Haaland und Leipzig toll zusammenpassen“, sagte der US-Amerikaner in einem Interview mit „Omnisport“. Marsch war bis zum Sommer in Leipzig Co-Trainer von Ralf Rangnick, wechselte dann nach Österreich.