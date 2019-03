Red Bull will Engagement in Brasilien ausweiten – auch zum Vorteil von RB Leipzig

Red Bull will laut Medienberichten einen brasilianischen Zweitligisten übernehmen. Demnach steht RB Leipzig s Hauptgesellschafter und wichtiger Geldgeber in engen Verhandlungen mit dem Club CA Bragantino.

Ziel ist die erste Liga

Dem Bericht zufolge will Red Bull zunächst rund zehn Millionen Euro investieren. Zudem seien Veränderungen am Stadion und am Trainingsgelände geplant. Auch von einem Schulzentrum ist die Rede. Ob der Verein künftig die bekannte die Marke im Vereinsnamen tragen würde, ist unklar. Chedid gibt sich jedoch flexibel: „Ich sehe kein Problem darin, dass der Klub RB Bragantino heißen könnte.“ Das Ziel wäre laut dem Vereinspräsident, in die erste brasilianische Liga aufzusteigen. Ein Vertrag könnte schon Ende März unterzeichnet werden.

Rangnick fordert mehr Spieler aus Brasilien und den USA

Für Red Bull wäre es nicht das erste Engagement in Brasilien. Bereits seit 2007 tritt der damals neu gegründete Verein Red Bull Brasil unter der Flagge des Getränkeherstellers an, konnte die sportlichen Erwartungen aber bisher nicht vollends erfüllen und kam bisher landesweit nicht über die vierte Liga hinaus.

RB Leipzigs Trainer und Sportdirektor hatte erst vor kurzem im Kicker einen höheren Ertrag von den Red-Bull-Clubs in Brasilien und den USA (New York Red Bulls) gefordert: „Es ist wichtig für RB, in den nächsten Jahren dafür zu sorgen, dass sich an Standorten wie New York oder Brasilien mehr Spieler entwickeln, die für uns als Verstärkungen infrage kommen.“