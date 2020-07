Keine Angst vorm siebten Mann: Handball-Topteams für Abschaffung der Sieben-gegen-sechs-Regel

Die Gegner sind offenbar ganz klar in der Überzahl. Anders beim Sieben-gegen-sechs, das nun seit vier Jahren international im Handball gespielt wird. Das taktische Mittel, den Torwart jederzeit durch einen Feldspieler ersetzen zu können, steht in der Kritik. In einer Umfrage der „Handballwoche“ unter 38 internationalen Toptrainern votierte die große Mehrheit für die Abschaffung der Regel. "Es wird irgendwann wieder abgeschafft werden“ Allen voran Bundestrainer Alfred Gislason, der betont, der Handball werde dadurch langsamer und unattraktiver. Recken-Co-Trainer Iker Romero ist kein großer Freund des Spiels mit einem zusätzlichen Feldspieler. „Ich denke, es wird irgendwann wieder abgeschafft werden.“ Auch Hannovers Chefcoach Carlos Ortega wählt dieses taktische Mittel freilich, wenn nichts mehr geht – oder sein Team in Unterzahl gerät. Zwei-Minuten-Zeitstrafen bringen für die angreifende Mannschaft kaum noch einen Nachteil, allenfalls die Gefahr, ein sofortiges Gegentor zu kassieren, wenn der Keeper nicht schnell genug wieder in sein Tor eilt. Für die defensivstarken Teams ist es ein Nachteil.

„Man kann ihnen das Leben damit sehr schwer machen“, sagt Romero. Da wundert es nicht, dass sich Meistercoach Filip Jicha vom THW Kiel oder Maik Machulla von Vize SG Flensburg-Handewitt gegen den zusätzlichen Feldspieler aussprechen. Was auch Romero stört: „Wir bevorzugen ja die spanische Schule, wollen also offensiv verteidigen und den Ball klauen. Das geht gegen sieben Angreifer schlecht.“ „Es war früher schon attraktiver“ Das Sieben-gegen-sechs habe der TSV Hannover-Burgdorf mehr genutzt, als es geschadet, sagt Sportchef Sven-Sören Chris­tophersen. „Wir hatten immer gute Entscheidungsspieler, die Überzahlsituationen im Sieben-gegen-sechs erkannt haben.“ Es sei jedoch eine grundsätzliche Frage, denn die Regel habe den Handball ganz eindeutig verändert. „Sie hebelt das eine oder andere System natürlich aus.“ Der Ursprungsgedanke in diesem Sport sei es gewesen, dass „man mit der Zeitstrafe tatsächlich bestraft ist“, so Christophersen, „und damit kann ich mich auch anfreunden.“ Das sieht Romero ähnlich. „Früher konntest du eine Zeitstrafe zu einem 3:0 nutzen. Heute gibt es oft ein 1:1, wenn es der Gegner clever spielt und im Angriff so lange wartet, bis das Passivzeichen kommt. Es war früher schon attraktiver.“