Regeln lernen und anwenden: Schiedsrichterkurs des NFV startet im Januar

Vom 25. Januar bis 5. Februar bietet der Kreis Region Hannover im Niedersächsischen Fußballverband (NFV) einen Unparteiischenkursus an. In acht Einheiten à zweieinhalb Stunden (jeweils ab 17 Uhr im Freizeitheim Ricklingen) „lernen die Teilnehmer die Fußballregeln kennen, um danach die Abschlussprüfung zu bestehen“, schreibt der NFV-Kreisverband in seinem Newsletter. „Nach erfolgreichem Abschluss dieses Lehrgangs wird der bzw. die Schiedsrichter/-in mit Spielleitungen im Jugendbereich sowie Assistenteneinsätzen im Herrenbereich betraut.“

Anzeige

Teilnehmen kann jeder ab 14 Jahren; mit einer Ausnahmegenehmigung werden neuerdings auch bereits Kinder ab zwölf Jahren an die Pfeife gelassen. Vorkenntnisse im Fußball seien ausdrücklich keine Pflicht, vermeldet der Kreis Region-Hannover – von Vorteil allerdings schon. Obligatorisch ist hingegen der Nachweis der sportlichen Eignung mittels eines ­Coopertests. Das bedeutet für männliche Teilnehmer, dass innerhalb von zwölf Minuten eine Strecke von mindestens 2400 Metern zurückgelegt sowie die 200-Meterdistanz in weniger als 32 Sekunden gelaufen werden muss. Für 50 Meter dürfen die Kandidaten höchstens acht Sekunden brauchen. Für Mädchen gelten die Marken 1800 Meter und 40 sowie zehn Sekunden.