Regeln und Sonderwege: Wie sich die Bundesliga-Klubs für den Europapokal qualifizieren können

Vor dem Saison-Endspurt in der Bundesliga, den Halbfinals im DFB-Pokal und der Europa League sind viele Fragen noch offen. In allen drei Wettbewerben geht es um die Qualifikation für den Europapokal der kommenden Saison. Dabei können sowohl die Pokal-Halbfinals zwischen dem Hamburger SV und SC Freiburg am Dienstag (20.45 Uhr, ARD und Sky) sowie RB Leipzig und dem 1. FC Union Berlin am Mittwoch (20.45 Uhr, ARD und Sky) einen Einfluss haben. Auch ein möglicher Europa-League-Titelgewinn von Leipzig oder Eintracht Frankfurt kann wichtig werden.

Anzeige