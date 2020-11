Hamilton stellt Schumacher-Rekord ein: Siebter WM-Titel fix – Vettel sensationell Dritter

Lewis Hamilton hat in überraschend souveräner Manier seinen siebten WM-Titel in der Formel 1 gefeiert. Der Brite zog mit einem Sieg beim Regenrennen in Istanbul mit Rekordweltmeister Michael Schumacher gleich. Dabei hatte der Mercedes-Pilot im ersten Teil des Rennens bei heftigen Niederschlägen durchaus Probleme offenbart. Letztlich gewann er aber mit deutlichen Vorsprung vor Sergio Perez im Racing Point und Sebastian Vettel, der sensationell Dritter wurde und erster Hamilton-Gratulant war.

Der deutsche Ex-Weltmeister war vom elften Platz gestartet, hatte auf regennasser Strecke aber schon in der ersten Runde acht Plätze gut gemacht und auch Spitzenpiloten wie Hamilton und Max Verstappen überholt, der mit seinem Red Bull genau wie Teamkollege Alexander Albon miserabel gestartet war. Valtteri Bottas, der als einziger Hamilton vor dem Rennen noch im WM-Klassement rechnerisch hätte abfangen können, schaffte es nach einem frühen Dreher nicht in die Punkte. Er wurde zwölf Runden vor Schluss von Hamilton sogar überrundet.

Rennen in Istanbul für alle Piloten große Herausforderung

In der Gesamtwertung der Corona-Notsaison ist Hamilton vor den beiden Rennen in Bahrain und dem Finale in Abu Dhabi von seinem aktuellen Teamkollegen Bottas nicht mehr einzuholen. Das Rennen am Bosporus wurde wie die rutschige Qualifikation für alle zur großen fahrerischen Herausforderung. Reihenweise drehten sich die Autos. Auch Hamiltons Rivale Bottas erwischte es gleich zu Beginn, der Finne fiel weit zurück.