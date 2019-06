Regen in Paris: French-Open-Viertelfinale zwischen Zverev und Djokovic vertagt

Das Viertelfinale der French Open zwischen Alexander Zverev und Novak Djokovic ist am Mittwoch wegen Dauerregens und der schlechten Wetterprognosen abgesagt und auf Donnerstag vertagt worden. „Alle Spiele des heutigen Tages sind gestrichen“, teilten die Organisatoren des Grand-Slam-Tennisturniers in Paris am späten Nachmittag mit.