Regenbogen-Debatte: Thomas Hitzlsperger nimmt DFB in die Pflicht - "Auch Emotionen zeigen"

In der Debatte um das UEFA-Verbot der regenbogenfarbenen Beleuchtung der Allianz Arena in München hat Thomas Hitzlsperger am Mittwochabend auch den Deutschen Fußball-Bund in die Pflicht genommen. In einem Interview mit dem ZDF kurz vor dem abschließenden EM-Gruppenspiel in München gegen Ungarn erklärte der Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart, dass er sich ein größeres Engagement des DFB um Interimspräsident Rainer Koch nach dem Regenbogen-Verbot durch die UEFA wünscht. Koch hatte die Entscheidung der UEFA am Dienstag verteidigt. "Ich traue mich, zu sagen, dass viele Fußballfans in Deutschland vom Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes erwarten, dass er im nächsten Schritt seine persönliche Haltung dazu nennt", sagte Hitzlsperger, der sich 2014 als homosexuell geoutet hatte. Anzeige

Hitzlsperger forderte von Koch weiter, "dass er auch Emotionen zeigt, die die Leute auch sehen wollen und sich dafür einsetzt, dass sowas nicht mehr vorkommt." Zudem solle der Interimspräsident, der sich das Amt aktuell als Nachfolger des zurückgetretenen Fritz Keller mit Peter Peters teilt und zugleich UEFA-Vertreter beim DFB ist, "seine Stimme erheben in der UEFA, um eine Verbesserung zu erzielen". Generell erwarte er von Koch künftig eine klarere Positionierung in Sachen Gleichberechtigung, Menschenrechte und Vielfalt.

Zum Hintergrund: Die UEFA hatte in dieser Woche einen Antrag von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) abgelehnt, die Arena im letzten Gruppenspiel der DFB-Elf gegen Ungarn in Regenbogenfarben zu erleuchten. Sie hatte dies damit begründet, dass der Antrag politisch motiviert sei. Hintergrund der Debatte ist ein Gesetz, das die Informationsrechte von Jugendlichen in Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität in Ungarn einschränkt, das kürzlich vom ungarischen Gesetz gebilligt worden war. Die Regenbogenflagge steht als Symbol für die Akzeptanz und Gleichberechtigung von Menschen, die sich nicht mit dem traditionellen Rollenbild von Mann und Frau oder anderen Normen rund um Geschlecht und Sexualität identifizieren.





Laut Hitzlsperger: UEFA lehnte bereits im Mai eine Regenbogen-Beleuchtung in München ab

Laut Hitzlsperger hat die UEFA bereits im Mai eine Regenbogen-Beleuchtung des Münchner EM-Stadions abgelehnt. Der DFB habe damals angeregt, die Arena an einem spielfreien Tag in Regenbogenfarben zu beleuchten. "Die UEFA hat dieses abgelehnt, einfach mit dem Verweis unter anderem auf die Kurzfristigkeit der Anfrage", sagte Hitzlsperger am Mittwochabend im ZDF. "Und ein paar Wochen später sagen sie, man könnte doch auch einen anderen Spieltag wählen. Und das passt dann nicht mehr zusammen", sagte der ehemalige Nationalspieler. Die UEFA laufe damit der Diskussion und der Entwicklung hinterher