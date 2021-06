Regenbogen-Fahnen bei Holland-Spiel in Budapest verboten? UEFA weist Berichte zurück

Die Regenbogenfarben bleiben ein bestimmendes Thema der laufenden EM-Endrunde. Nun hat die UEFA hat auf Medienberichte reagiert, nach denen Regenbogen-Fahnen in der Fanzone in Budapest vom Verband verboten worden sein sollen. "Entgegen einigen Berichten in niederländischen Medien möchte die UEFA klarstellen, dass sie keine regenbogenfarbenen Symbole aus der Fanzone in Budapest verbannt hat, für die die lokalen Behörden zuständig sind", heißt es in der Mitteilung, die der Verband über Twitter veröffentlichte. Stattdessen würde die UEFA "solche Symbole in der Fanzone sehr begrüßen." Anzeige

Zuvor hatten niederländische Medien über ein entsprechendes UEFA-Verbot in der Fanzone der ungarischen Hauptstadt berichtet. Die Regenbogenfarben als Zeichen für Toleranz und sexuelle sowie geschlechtliche Vielfalt waren in der vergangenen Wochen ein riesiges EM-Thema gewesen, weil die UEFA untersagt hatte, dass die Münchner-Arena zum deutschen Spiel gegen Ungarn bunt strahlt. Vorausgegangen war ein Antrag der Stadt München, der auch auf den Protest gegen ein in Ungarn erlassenes Gesetz zielte, das die Informationsrechte von Jugendlichen in Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität einschränkt.

Das Verbot in München hatte der Dachverband mit dem politischen Hintergrund des Antrags begründet. Die UEFA war wegen der Entscheidung massiv in die Kritik geraten. Auch dazu bezog der Verband nun Stellung und verwies auf die eigene "Equal Game"-Kampagne. "Die UEFA hat heute den Ungarischen Fußballverband darüber informiert, dass regenbogenfarbene Symbole nicht politisch sind und den Vorgaben der UEFA entsprechen, die mit der #EqualGame-Kampagne einhergehen", heißt es in dem Statement auf Twitter weiter. Diese kämpfe gegen jede Form der Diskriminierung, auch gegen die LGBTQI+-Community. Damit durften Fans derartige Fahnen mit zum Spiel der Niederlande gegen Tschechien (18.00 Uhr/ARD und Magenta TV) in die Puskas Arena nehmen.