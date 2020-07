Regenbogenfahne an der Red-Bull-Arena: RB Leipzig setzt Zeichen gegen Diskriminierung

Zum zweiten Mal nach 2019 hat RB Leipzig an der Red-Bull-Arena die Regenbogenfahne gehisst. Zum Start der CSD-Woche in Leipzig trafen sich am Freitagnachmittag drei Vertreter des schwul-lesbischen RB-Fanclubs RainbowBulls an der Stadionhaupteinfahrt mit den Fanbeauftragten Torsten Hamann und Sebastian Hauck zu einer kurzen, aber symbolträchtigen Zeremonie. Zwei drei mal ein Meter lange Fahnen zogen RainbowBulls-Vorsitzender Patrick Thomas, Nicole Pape und Rocco Hahn nach oben. „Für uns als queerer Fanclub ist dies ein wichtiges Ereignis und Zeichen, gemeinsam gegen Rassismus, Diskriminierung, Homophobie und für Vielfalt einzustehen“, sagte Thomas. Hochrangige Vertreter des Vereins konnten aufgrund der fast zeitgleichen Auslosung des Champions-League-Viertelfinales nicht anwesend sein.