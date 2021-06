Regeneration auf dem Programm: So lief der DFB-Tag nach dem Dänemark-Test – Löw legt Fokus auf Offensive

Am Donnerstag ließ es die Nationalmannschaft ruhig angehen: Nach dem 1:1 gegen Dänemark stand nach zuletzt knackigen Trainingseinheiten in Seefeld (Tirol) Regeneration auf dem Programm. Am Donnerstagmorgen wurden die Planen am Fitnesszelt geöffnet, damit genug Luft zirkuliert. Gegen 11.15 Uhr trafen dann mit Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Robin Koch und Robin Gosens die ersten Nationalspieler am Trainingsgelände ein. Anzeige

Im Zelt schwangen sich die DFB-Profis dann auf die Fahrräder, stemmten Gewichte, machten Klimmzüge oder gingen auf das Laufband. Die Einheit stand ganz im Zeichen der Regeneration. Emre Can absolvierte zusammen mit Leon Goretzka, der wegen seiner Verletzung erst später zum Team gestoßen war, eine lockere Laufeinheit, beide machten dann noch Übungen am Ball. Can war für das Spiel gegen Dänemark kurzfristig ausgefallen. "Emre hat sich im Training die Adduktoren ein wenig gezerrt, zumindest eine starke Verhärtung“, sagte Bundestrainer Joachim Löw am Mittwochabend. "Das Risiko war einfach zu groß. Ich denke, dass er in den nächsten Tagen wieder normal ins Training einsteigen kann.“