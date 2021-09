Regeneration in der Sauna, doch einige Verletzte bleiben

Nach ihrem fünften Zu-Null-Spiel in Serie, drei davon in der Fußball-Landesliga, gönnten sich die Lengeder mal eine etwas andere Trainingseinheit. „Wir waren erst im Fitnessstudio und dann noch in der Sauna“, sagt Trainer Dennis Kleinschmidt und fügt hinzu: „Wir wollten mal wieder die Akkus aufladen und ein paar Blessuren auskurieren.“ Doch alle Verletzungen der Spieler konnte Trainer und Saunameister Kai Olzem mit seinem Handtuch nicht wegwedeln. Vor dem Spiel ge-gen den SC Gitter beklagen die beiden Coaches mehrere Verletzte, geben sich aber trotzdem kämpferisch: „Wir wollen unsere Serie so lange es geht fortführen“, sagt Dennis Kleinschmidt und meint neben den null Gegentoren auch die Landesliga-Siege.

Anzeige