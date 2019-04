Regenvorbereitungen beim 43. Leipzig Marathon

Leipzig. Tee und Kaffee qualmt in den Händen der wartenden Läufer und Inlineskater am Start des Leipzig Marathon. Rund eine Stunde bevor der 43. Marathon in der Messestadt eingeleitet wird, und die Strecke noch von dem Nachwuchs der Speedskater genutzt wird, warten hunderte auf den Startschuss. Bei nur knapp über null Grad und leichtem Regen schützen sich viele Teilnehmer mit Plastikplanen und Regenjacken vor der Kälte, wer kann flüchtet unter eins der vielen aufgebauten Zelte der Sponsoren auf dem Parkplatz der Arena Leipzig.

Für die Lizenzfahrer auf den rollenden Schuhen könnte das Timing am Morgen dabei kaum schlechter sein, sie starten ihren Lauf genau mit dem Einsatz des Regens. Gut gelaunt sind dennoch alle, auch die Marathoni, die das Treiben beobachten. Einer ist der Langstrecken- und Ultra-Runner Peter Schlieder. Im vergangenen Jahr ging es für ihn noch 250 Kilometer durch die Wüste Jordaniens, jetzt 42 durch den Regen in Sachsen. „Ich will meine Zeit beim Marathon verbessern. Dafür habe ich die letzten Monate viel Tempo-Training gemacht“, so der Extremsportler. Statt drei langen Läufen pro Woche ging es auch mal nur für eine Stunde auf die Bahn. Die Kälte liegt ihm dabei nicht. „Ich versuche das auszublenden und gehe mich jetzt noch aufwärmen“, so Schlieder, der unter drei Stunden ins Ziel kommen möchte. Kaffee gab es für ihn schon viel früher, so kurz vor dem Start werden nur noch die Muskeln aufgewärmt. Jetzt sei wichtig einen ruhigen Kopf zu behalten, nicht zu frieren und Spaß zu haben.