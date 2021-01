Regional- bis in die Kreisliga: Das sind die unfairsten Teams der Region Hannover

Der Ball ruht in Hannovers Amateurfußball nun schon seit fast drei Monaten. Manche Teams haben noch nicht alle Hinrundenpartien absolviert, andere bereits mehr. Dafür sorgten unterschiedliche Staffelgrößen, Quarantäne-Zwangspausen und angepasste Modi. Zurückblicken kann man auf die erste Saisonhälfte trotzdem schon mal: Der SPORTBUZZER stellt euch die unfairsten Teams der Region vor.

Wie jedes Jahr vorne mit dabei ist Bezirksligist SV Croatia Hannover - allen guten Vorsätzen zum Trotz. Ähnlich erfolglos war der TSV Kleinburgwedel, der mit Hilfe von Kickbox-Weltmeister und Schiedsrichter Güney Artak an der dürftigen Fairplay-Bilanz arbeiten wollte. Der Kreisligist zählt nach wie vor zu den Karten-Hamstern der Region. Ohnehin scheint es in der Kreisliga am härtesten zuzugehen. 13 der 20 unfairsten Teams kicken auf Kreisebene. Aus der Oberliga und der Regionalliga Nord ist dagegen keine Mannschaft dabei. Die einzelnen Platzierungen findet ihr in unserer Galerie.