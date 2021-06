Aufstiegstraum zum Greifen nah! TSV Havelse gewinnt in letzter Sekunde in Schweinfurt

Der Traum vom Aufstieg lebt - mehr denn je! Ein Freistoßtreffer von Tobias Fölster in der vierten Minute der Nachspielzeit hat das Tor zur 3. Liga für den TSV Havelse ganz weit geöffnet. Mit etwas Glück, aber auch verdient, gewann der TSV Havelse das erste Relegationsspiel um den Aufstieg in die 3. Liga beim 1. FC Schweinfurt mit 1:0 (0:0) und kann nun im Rückspiel in Havelse am 12. Juni den Einzug in den Profifußball klarmachen.

Immer, wenn es darauf ankommt, sei seine Mannschaft bislang auch da gewesen, hatte der Havelser Trainer Jan Zimmermann vor dem Spiel gesagt. Und so war es auch dieses Mal. Von Beginn an ging sein Team engagiert und konzentriert ans Werk, dass die Havelser in Schweinfurt ihr erstes Pflichtspiel nach mehr als sieben Monaten Zwangspause machten, war dem TSV-Team nicht anzumerken.