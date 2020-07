Regionalliga-Ansetzungen veröffentlicht: BSG Chemie startet gegen den BFC Dynamo

Leipzig. Ein erster Schritt in Richtung Normalität – der NOFV hat den Spielplan für die kommende Saison veröffentlicht. Am 15./16. August startet die Mammut-Saison mit 20 Teilnehmern, die BSG Chemie erwartet zuerst den BFC Dynamo. Dass mit Zuschauern gespielt werden kann, kann seit der Veröffentlichung der neuen Corona-Regeln im Freistaat Sachsen am Dienstag mit einigem Optimismus gesehen werden. „Wir arbeiten unter Hochdruck daran, gemeinsam mit den Behörden ein tragfähiges Hygienekonzept zu erstellen. Natürlich wollen wir versuchen, dass wir die volle Kapazität erreichen. Mit unserem großen Stadion, in das früher 22 000 Menschen passten, kann genügend Abstand gehalten werden“, sagt Frank Kühne, Vorstandsvorsitzender der BSG.

Attraktive Gegner in der Hinrunde zu Hause

Die Voraussetzungen seien für jeden Verein unterschiedlich, das sei zu berücksichtigen. Zudem handle es sich ja um zwei verschiedene Konzepte – eines für die Mannschaft, eines für die Zuschauer. Die Zeit sitzt dem Vorstand dabei im Nacken, denn Dauerkartenvorverkauf und Testspiele gehen bald los. Das erste Heim-Testspiel soll am 29.7. gegen Inter stattfinden. Der Vertrag ist noch nicht unterschrieben, doch bis dahin sollen auf alle Fälle die Fans zugelassen sein. Was auswärts stattfindet, liegt jeweils in der Verantwortung der Gastgebervereine.

Die Ansetzungen für die Regionalliga bringen die meisten attraktiven Gegner für die Leutzscher im ersten Drittel der Saison. Zumindest unglücklich, so Kühne, wenn man bis dahin nicht die volle Kapazität zugelassen bekomme. Dann fehlen Eintrittsgelder in Größenordnungen. „Aber das müssen wir als Herausforderung annehmen. Jammern hilft nichts, wir sind anpacken gewohnt. Um so mehr müssen wir sehen, dass wir Lösungen erarbeiten. Und dann bekommen wir das Stadion auch voll“, versichert der Vorsitzende. Neben dem BFC kommen auch die großen Namen wie Jena (Mittwoch, den 23.9.), Chemnitz (1.11.), Cottbus (6.12.) und Lok (13.12.) zuerst nach Leutzsch.

Ansetzungen Testspiele:

18.7.2020: SG Taucha 99 – Chemie Leipzig

22.7.2020: SSV Markranstädt – Chemie Leipzig (geplant)

25.7.2020: SV Panitzsch/Borsdorf – Chemie Leipzig

29.7.2020: Chemie Leipzig – FC International Leipzig (geplant)

1.8.2020: Kickers 94 Markkleeberg – Chemie Leipzig (geplant)

5.8.2020: Testspiel geplant

8.8.2020: Testspiel geplant

Ansetzungen Regionalliga:

1. Spieltag, 15./16.8.: Chemie Leipzig – BFC Dynamo

2. Spieltag, 22./23.8.: Tennis Borussia Berlin – Chemie Leipzig

3. Spieltag, 29./30.8.: Chemie Leipzig – Hertha BSC II

4. Spieltag, 1./2.9.: Lichtenberg 47 – Chemie Leipzig

5. Spieltag, 5./6.9.: Chemie Leipzig – Berliner AK

12./.13.9.: Landespokal

6. Spieltag, 19./20.9.: ZFC Meuselwitz – Chemie Leipzig

7. Spieltag, 22./23.9.: Chemie Leipzig – Carl Zeiss Jena

8. Spieltag, 26./27.9.: Viktoria Berlin – Chemie Leipzig

9. Spieltag, 3./4.10.: Chemie Leipzig – FSV Luckenwalde

10./11.10.: Landespokal

10. Spieltag, 17./18.10.: VfB Auerbach – Chemie Leipzig

11. Spieltag, 24./25.10.: Chemie Leipzig – Bischofswerdaer FV

12. Spieltag, 27./28.10.: Germania Halberstadt – Chemie Leipzig

13. Spieltag, 31.10./1.11.: Chemie Leipzig – Chemnitzer FC

14. Spieltag, 7./8.11.: Babelsberg 03 – Chemie Leipzig

14./15.11.: Landespokal

15. Spieltag, 21./22.11.: Chemie Leipzig – Optik Rathenow

16. Spieltag, 28./29.11.: Union Fürstenwalde – Chemie Leipzig

17. Spieltag, 5./6.12.: Chemie Leipzig – Energie Cottbus

18. Spieltag, 12./13.12.: Chemie Leipzig – Lokomotive Leipzig

19. Spieltag, 19./20.12.: VSG Altglienicke – Chemie Leipzig