Regionalliga-Aufstieg jetzt? BSG-Hardcore-Fans geben sich gelassen

Leipzig. Es brodelt schon seit Tagen draußen im Leutzscher Holz. Der Aufstieg und damit die Rückkehr in die viertklassige Regionalliga ist möglich. Die als besonders begeisterungsfähig bekannten Chemie-Fans fiebern auf das (vor)entscheidende Spiel der BSG gegen den FC Eilenburg (Sonntag, 14 Uhr, Alfred-Kunze-Sportpark) hin. Seit über 50 Jahren mit viel Herzblut dabei ist Dietrich Senf (60). Er gehört dem ältesten Fanclub von Chemie, dem „Fanclub Delitzsch“, an.

Besuch in der einem Museum gleichenden Wohnung des Hardcore-Chemikers, der alles sammelt, was mit Chemie zu tun hat und die grün-weißen Farben trägt. Wimpel, Gläser, Anstecknadeln, Kissen, Bilder – was es eben so gibt. „Es ist nicht immer erfreulich, was da an Preisen aufgerufen wird. Aber sammeln ist auch leiden“. Vor dem Spiel und dem möglichen Aufstieg gibt sich Dietrich betont gelassen: „Wir sind das doch gewohnt. Wir haben so viele Auf- und Abstiege hinter uns, da wirft uns das nicht aus der Bahn“. Seit 1967 ist er dabei, als ihn ein paar ältere Freunde seines Bruders mit ins Zentralstadion nahmen, wo im Rahmen der Friedensfahrtankunft die BSG Chemie gegen Derby County spielte. Vor 40 000 Fans verloren die Chemiker mit 1:2, doch Dietrichs Herz schlug von nun an grün-weiß.