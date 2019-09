Regionalliga: Papa Kiene scoutet vor Hannover gegen Oldenburg für Trainersohn 

Am Sonntag muss ein hannoverscher Fußballlehrer seinem Verein wehtun. Der VfB Oldenburg trifft auf Hannover 96 in der Regionalliga. „Ich bin immer noch 96-Mitglied und mein Spielerpass liegt immer noch bei 96“, sagt Oldenburgs Trainer Alexander Kiene, der bis vor kurzem noch in den Ü-Mannschaften von 96 spielte.

Hannover 96 peilt ersten Heimsieg an: Welche Elf würdet ihr gegen den 1.FC Nürnberg starten lassen?

Manfred Kiene sah den 96-Talenten gegen den HSC an, sie schwanken in ihrer Leistung. Für 96-Trainer Christoph Dabrowski kein Wunder: Gegen Oldenburg fehlt schon wieder eine halbe Mannschaft, darunter Stützen wie Kapitän Nikita Marusenko, die Verteidiger Christian Schulz, Julian Klar sowie Hüseyin Deliduman und Abdullah Dzafo. „Wir jammern nicht“, meint Dabrowski, „das gehört zur Entwicklung, gerade bei den jungen Spielern. Wir müssen Geduld haben, dann werden die Ergebnisse auch besser.“

Das Stadtderby am Mittwoch gegen HSC (2:2) scoutete Kienes Papa Manfred. „Er hat immer schon für mich gescoutet, das war in meiner Havelser Zeit schon so“, erklärt Trainersohn Alexander.

Dabrowski freut sich auf die Atmosphäre

Das Auf und Ab kalkuliert Dabrowski noch ein. „Wir müssen jetzt kleine Schritte gehen. Die Regionalliga-Nord ist eine wilde Liga, jedes Spiel kann so oder so ausgehen. Auch bei uns war nicht alles so schlecht, wie die Ergebnisse das vielleicht zeigen.“

Die Atmosphäre ist für Regionalliga-Verhältnis ziemlich wild. Bei 1.500 Zuschauern wird es laut in Oldenburg. „So eine Atmosphäre ist gut“, findet Dabrowski. Kontakt zu Kiene hatte sich in der Laufbahn der beiden Fußball-Lehrer aber „nicht ergeben bis jetzt“, sagt der Dabrowski, „das können wir am Sonntag nachholen.“