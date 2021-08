Regionalliga: HSC zum Saisonauftakt mit Remis in Rehden

Zum Auftakt der Fußball-Regionalliga hat der HSC Hannover beim BSV SW Rehden ein 1:1 (0:0) erkämpft. Nach dem Abpfiff applaudierte Trainer Martin Polomka seiner Mannschaft: „Mit etwas mehr Spielglück gewinnen wir hier sogar. Mit etwas Pech verlierst du das Ding.“

In der ersten Hälfte war es eine mäßige, wenngleich intensiv geführte Partie. „Reines Kampfspiel im Mittelfeld, nach der Halbzeit haben wir etwas mehr Inhalt reingepackt“, so Polomka, „du merkst, dass wir zehn Monate nicht gespielt haben.“ Eine schöne Kombination vollendete Martin Wiederhold zur Führung für den HSC in der 56. Minute. Ebenfalls einen gelungenen Angriff schloss Bocar Djumo zum 1:1 ab (64.).