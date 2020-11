Regionalliga fordert Ausnahme: "Möglichst zeitnah" in den Spielbetrieb zurückkehren

Die Nordost-Regionalliga pocht bei der Auslegung der jüngsten Corona-Schutzmaßnahmen auf die Ausnahmeregeln für den Profisport und will „möglichst zeitnah und flächendeckend“ wieder in den Spielbetrieb zurückkehren. „Wir werden uns mit einem Schreiben an die zuständigen Sportminister wenden“, erklärte NOFV-Geschäftsführer Holger Fuchs einen Tag nach einer Videokonferenz des Verbandes mit den 20 Vereinen. „Das ist eine Spielklasse mit professionellen Strukturen, 88 Prozent der Akteure sind Vertragsspieler“, sagte Fuchs. Die Mehrzahl würde ihren Lebensunterhalt mit Fußball verdienen.

Anzeige

Derzeit bereitet der Nordostdeutsche Fußball-Verband (NOFV) den Brief an die Sportminister in den fünf zuständigen Landesregierungen vor, in denen um Unterstützung geworben wird. Die Vereine waren sich einig: Auch wenn wegen der sich weiter ausdehnenden Infektionen der allgemeine Sport in Deutschland derzeit ruht, müssten bei der Regionalliga die Ausnahmeregelungen für den Berufssport gelten. Allerdings sehen die Hygienekonzepte der Viertligavereine regelmäßige Corona-Tests wie in den oberen Ligen nicht vor.