"Der beste Kompromiss": So soll das Spielsystem der Regionalliga Nord zur neuen Saison aussehen

Am 25. Juni wird die Regionalliga-Saison 2019/2020 auf dem außerordentlichen Verbandstag des Norddeutschen Fußball-Verband (NFV) mit großer Wahrscheinlichkeit abgebrochen. 22 Teams sind für eine Staffel zu viel Weil der VfB Lübeck zwar in die 3. Liga aufsteigt, allerdings keine Mannschaften absteigen soll und mit dem VfV 06 Hildesheim, SV Atlas Delmenhorst, FC Teutonia Ottensen 05, FC Oberneuland und 1. FC Phönix Lübeck fünf Oberligisten aufsteigen, musste sich der Spielausschuss überlegen, wie er eine Saison mit 22 Teams über die Bühne bringen will. Mit der zusätzlichen Schwierigkeit, dass niemand weiß, wann diese beginnen wird. Die Lösung des Spielausschusses um Jürgen Stebani, die den Vereinen am Dienstag in einer Videokonferenz vorgestellt worden ist und die auf dem Verbandstag zur Abstimmung gestellt wird: Die Regionalliga Nord wird in der neuen Spielzeit nach regionalen Gesichtspunkten auf zwei 11er-Staffel aufgeteilt.

In den beiden Staffel spielt Jeder gegen Jeden, mit Hin- und Rückrunde. Nach Abschluss der Qualifikationsstaffeln werden die zehn punktbesten Teams in der Meisterrunde die Mannschaft ermitteln, die in der Relegation gegen den bayerischen Regionalligisten um den Aufstieg in die 3. Liga kämpft. Punkte sollen mitgenommen werden Demnach müssten die errungenen Punkte aus der Vorrunde mitgenommen werden. "Das soll so sein, ist aber noch nicht final", sagt Stebani. "Das würde ja auch Sinn machen, ansonsten ist die Qualifikation wertlos." Die übrigen zwölf Mannschaften spielen in der Abstiegsrunde um den Klassenerhalt. "Hintergrund der zahlenmäßig ungleichen Staffeln ist, dass der Meister die Aufstiegsspiele zur 3. Liga zu absolvieren hat und eine zeitliche Flexibilität, anders als in der Abstiegsrunde, nicht gegeben ist", begründet der NFV in einer Pressemitteilung.

Unklar ist noch wie die beiden 11er-Staffeln aussehen werden, also auf wen die drei hannoverschen Teams Hannover 96 II, TSV Havelse und HSC Hannover treffen werden. "Die endgültige Zusammensetzung wird mit Hilfe eines Berechnungstool erarbeitet und zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben", schreibt der NFV. "Dieser Spielbetrieb ist durchaus durchdacht" Ebenfalls unklar: Wie viele Mannschaften müssen aus der Abstiegsrunde den Gang in die Oberliga antreten? "Darüber haben wir noch nicht abschließend beraten", sagt Stebani. Allerdings wird angestrebt, dass die Sollzahl von 18 Teams in der 4. Liga in zwei Spielzeiten wieder hergestellt werden soll. Und: Wann kann wieder gekickt werden? „Der Spielbetrieb in zwei Staffeln mit Hin- und Rückspielen durchaus durchdacht“ sagt Stebani. „Im Falle eines sehr späten Beginns oder sogar einer zweiten Infektionswelle, könnten wir auf eine Austragung einer einfachen Punktrunde zurückgreifen und so wertvolle Zeit gewinnen.“

