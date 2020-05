Nord-FV will alle fünf Regionalligen abbrechen: HSC gerettet, Lübeck Meister

Demnach soll die Spielzeit abgebrochen werden, Absteiger soll es nicht geben und die Aufstiegsfrage über die Quotientenregel geklärt werden. Am Beispiel der Regionalliga Nord der Männer bedeutet dies: Der HSC Hannover ist gerettet, der VfB Lübeck wäre Meister und damit Drittligist, der VfL Wolfsburg II würde in die Röhre schauen - wenn der Antrag auf dem Verbandstag eine einfache Mehrheit findet.

Wann über die Zukunft der fünf Regionalligen bei den Männer, Frauen und Junioren entschieden werden soll, ist noch offen. Ende Juni will der Norddeutsche Fußball-Verband (NFV) einen außerordentlichen Verbandstag einberufen, auf dem dann der Umgang mit der Saison 2019/2020 entschieden wird. Seit Freitag gibt es den ersten Antrag, den das NFV-Präsidium in einer Videoschalte einstimmig beschlossen hat.

Die Relegationsrunde zwischen den Lübeckern und dem Tabellenzweiten VfL Wolfsburg II, die beim Treffen der 18 Vereine im virtuellen Raum am 14. Mai noch eine knappe Mehrheit von 8:6 gefunden hatte, wird es damit nicht geben. Diesen Vorschlag, den die Wölfe-Reserve selbst ins Rennen geschickt hatte, lehnt das Präsidium ab. "Der VfB Lübeck ist in allen Konstellationen der Tabelle an der Spitze, daher das klare Votum für den Aufstieg des VfB Lübeck,“ sagte NFV-Präsident Günter Distelrath.

Fünf Aufsteiger, 22 Mannschaften in der Regionalliga

Ferner beschloss das Präsidium, auf die Relegationen zwischen den Meistern aus Hamburg (TuS Dassendorf), Bremen (FC Oberneuland) und Schleswig-Holstein (1. FC Phönix Lübeck) sowie dem Tabellen-16. der Regionalliga Nord (Altona 93) und dem Vizemeister der Oberliga Niedersachsen (SV Atlas Delmenhorst) zu verzichten. Zusammen mit dem Oberliga-Meister aus Niedersachsen, dem VfV 06 Hildesheim, steigen alle vier Teams direkt auf.

Das bedeutet allerdings auch, dass die Regionalliga Nord in der neuen Saison (wann auch immer diese beginnen wird) mit 22 Mannschaften an den Start gehen wird. Deswegen will der NFV-Spielausschuss um Jürgen Stebani in den kommenden Wochen über die Durchführung der Liga beraten und den Vereinen anschließend verschiedene Modelle zur Diskussion vorlegen. Dem Vernehmen nach läuft es wohl auf zwei 11er-Staffeln mit Hin- und Rückrunde sowie anschließender Meister- und Abstiegsrunde hinaus.