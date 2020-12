Telefonkonferenz bleibt Ergebnislos: Wie geht es in der Regionalliga Nord weiter? 

Natürlich sind es Planungen auf dem Reißbrett, aber auch die müssen gemacht werden. Schließlich brauchen sie ein Ziel vor Augen, ein Licht am Ende des langen Corona-Tunnels. Vertreter der 22 Fußball-Vereine der Regionalliga Nord haben sich am Donnerstag in einer Telefonkonferenz mit dem Verbandsspielausschuss des Norddeutschen Fußball-Verbandes besprochen. Nun liegen zwei Varianten auf dem Tisch. Anzeige

EM und Relegation setzten Deadline Bis zum 31. Mai muss die Saison aufgrund der EM und der folgenden Relegation mit dem Meister aus Bayern ein Ende gefunden haben. Es ist also ein enges zeitliches Gerüst, in das die übrigen Spiele gepresst werden müssen. Ursprünglich war geplant, dass sich die 22 Mannschaften aus den Vorrundenstaffeln Nord und Süd ab Anfang Februar auf zehn Teams in der Auf- und zwölf Klubs in der Abstiegsrunde aufteilen. Variante zwei des Spielausschusses sieht vor, dass nur die Vorrunde in Hin- und Rückserie sowie folgende Relegationsspiele zwischen den beiden Staffelsiegern ausgetragen werden sollen.

Variante eins: Nur die ausstehenden Hinserienspiele der Vorrunde werden noch ausgetragen. Anschließend geht es in der Endrunde weiter. Und genau an diesem Punkt begannen dem Vernehmen nach die Diskussionen. So haben Mannschaften wie Atlas Delmenhorst noch drei Nachholspiele vor der Brust, während der HSC und der FC Oberneuland die Hinrunde bereits beendet haben. Das größte Streitthema sollen allerdings die bislang erspielten Punkte gewesen sein. Sollen alle mitgenommen werden, gar keine oder nur die erspielten Zähler gegen die Konkurrenz, die einem in die Endrunde folgen?