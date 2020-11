Erwartbare Gewissheit: Fußballjahr 2020 auch für Havelse, HSC und 96 II beendet

Keine Überraschung: Der Norddeutsche Fußball-Verband hat alle noch angesetzten Partien in der Regionalliga Nord abgesetzt, der Spielbetrieb wird mindestens bis in den Januar hinein ausgesetzt. Die Spieler des TSV Havelse, HSC und von Hannover 96 II müssen nicht mehr warten, können in die Winterpause gehen.