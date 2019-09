2:0 gegen den HSV: Die Frauen von 96 mischen weiter die Regionalliga auf!

Die ersten Minuten gehörten den Gästen. Mit frühem Pressing behinderte der HSV die 96-Verteidigung bei dem Versuch eines ruhigen Spielaufbaus, provozierte jedoch kaum Fehler in der kompakt stehenden Abwehr. Beide Mannschaften versuchten, den Ball durch die Abwehrkette auf ihre schnellen Außen zu bringen, scheiterten jedoch stets beim Abschluss.

Hannover 96 und der Hamburger SV haben mehr gemeinsam, als der erste Blick es vermuten lässt. Die beiden Nord-Clubs verbindet nicht nur eine Fanfreundschaft und das gleiche Akronym. Beide Vereine haben mit ihren Fußballerinnen auch die gleichen Ambitionen: Als Aufsteiger rangieren sie in der Regionalliga Nord weit vorn und blicken in Richtung 2. Bundesliga. Dementsprechend war die Stimmung am 5. Spieltag die einen Spitzenspiels. 96 empfing als Tabellenzweiter ohne bisherigen Punktverlust seinen direkten Verfolger.

Bis zur 34. Minute. Die ohnehin hochstehende Hamburger Torhütern Lela-Celin Naward eilte zu früh auf Anna-Lena Füllkrug zu, die den Ball ohne Probleme an ihr vorbeilegte, in den Strafraum zog und ihn an zwei Gegenspielerinnen vorbei im rechten Eck unterbrachte.

Obwohl der HSV ein Plus in puncto Spielanteile besaß, hatten die Gastgeberinnen die Chancen - nicht zuletzt aufgrund der höheren Passgenauigkeit. Zwar kombinierten sich die Hamburgerinnen mit schnellen Bällen vor den Strafraum der Roten, doch mangelte es im Abschluss an Präzision.