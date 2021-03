Nach Gespräch zwischen NFV und Klubs: Keine Auf- und Abstiegsrunden in der Regionalliga Nord

Der Spielausschuss des Norddeutschen Fußball-Verbandes (NFV) wird am Dienstag um 16.30 Uhr Nägel mit Köpfen machen. Das fixieren, was er Montagabend in einer Videokonferenz mit den 22 Vereinen der Regionalliga Nord besprochen hat. Demnach sind die Auf- und Abstiegsrunden nicht zuletzt aus zeitlichen Gründen passé, die Vorrunde soll in Hin- und Rückrunde zwei Abschlusstabellen ergeben.

Ein erster Entwurf des Spielplans ist den Klubs am Montag zugegangen, der Startschuss soll am 26./27. März oder eine Woche später erfolgen. „Der einheitliche Wille aller Vereine ist es, umgehend in den Trainings- und Spielbetrieb zurückzukehren“, sagte Wolfgang Lange, Sprecher der Regionalligisten.