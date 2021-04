Melderekord! 34 Mannschaften beantragen Zulassung für die Regionalliga Nord

Noch ist unklar, wie die aktuell unterbrochene Spielzeit in der zweigeteilten Regionalliga Nord fortgesetzt wird. Klar ist nach Lage der Dinge lediglich, dass sie zu einem Ende gebracht werden soll und es Absteiger geben wird. Für die neue Saison will natürlich trotzdem schon geplant werden, und in diesem Punkt kann der Norddeutsche Fußball-Verband (NFV) einen Rekord vermelden.

Einen Melderekord nämlich. Nicht weniger als 34 Klubs aus Schleswig-Holstein (6), Hamburg (5), Bremen (4) und Niedersachsen (19) haben fristgerecht eine Zulassung zur Regionalliga Nord für die Saison 2021/22 beantragt.