Regionalliga Nord: NFV gibt Staffeleinteilungen für die Saison 2020/21 bekannt

Gespielt wird zunächst Jeder gegen Jeden mit Hin- und Rückspiel. Nach Abschluss dieser Qualifikationsstaffeln erfolgt eine Aufteilung in eine Meister- und eine Abstiegsrunde. Um den Titel werden die zehn punktbesten Teams spielen, in die Abstiegsrunde müssen die zwölf Mannschaften mit den wenigsten Punkten.

Auch Frauen-Regionalliga Nord wird in zwei Staffeln geteilt

Durch den Verzicht des Meisters SV Henstedt-Ulzburg in die 2. Frauen-Bundesliga aufzusteigen sowie den Aufstieg des ATS Buntentor, Osnabrücker SC und TSC Wellingsbüttel werden auch in der Frauen-Regionalliga Nord kommende Saison mehr Mannschaften als sonst zu finden sein. Auf Wunsch der elf Vereine erfolgte die Einteilung in zwei Staffeln allerdings nicht nach regionalen Gesichtspunkten, sondern nach dem Stand der Tabelle der am 12. März abgebrochenen Saison.

Das Frauenteam von Hannover 96 lag damals auf dem zweiten Platz - und wird nun in Staffel B an den Start gehen. Dort treffen Anna-Lena Füllkrug und Co. unter anderem auf den FC St. Pauli, den TuS Büppel und Aufsteiger TSC Wellingsbüttel. Der Saisonstart ist für den 4. Oktober 2020 geplant.