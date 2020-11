"Ohne Training kein zeitnaher Re-Start": Regionalliga Nord bittet Politik, auf den Platz zurückkehren zu dürfen

Die Regionalliga West spielt weiter, Bayern ist in der Winterpause, die Staffeln Nord, Nordost und Südwest hängen in der Luft. Anzeige Sie sagen artig bitte Drei Tage nach dem Nordostdeutschen Fußballverband hat nun auch der Norddeutsche Fußball-Verband in einem Brief an die Minister um die Wiederaufnahme des Trainings- und Spielbetriebs in der 4. Liga gebeten. Sie sagen artig bitte – und gehen doch in den Kampfmodus über.

Die Netzreaktionen zum Remis von Hannover 96 gegen Erzgebirge Aue Die Netzreaktionen zum torlosen Remis von Hannover 96 gegen Erzgebirge Aue. ©

Bereits kurz nach dem deutschlandweiten Lockdown hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Deutsche Fußball-Liga (DFL) die Leistungszentren sowie Vereine und Kapitalgesellschaften der 1. und 2. Liga über den Trainingsbetrieb von Fußballern, die über die Berufsgenossenschaft (BG) versichert sind, informiert. "Üben einen Beruf aus" Und ihnen geraten, mit den zuständigen Behörden in Kontakt zu treten. Denn laut den Verbänden sind Kicker im bezahlten und BG-versicherten Fußball nicht den Amateuren zuzuordnen, „sondern üben einen Beruf aus“. Anzeige Wolfgang Lange, Mitglied im Regionalliga-Ausschuss und stellvertretender Geschäftsführer des TSV Havelse, betont: „Für einen unserer Spieler sind 450 Euro genauso viel wert wie für Robert Lewandowski zwei Millionen.“ "Wettbewerbsgleichheit" NFV-Präsident Günter Distelrath bittet in seinem Brief an die Innen- und Sportminister der Bundesländer Niedersachsen, Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein stellvertretend um „Wettbewerbsgleichheit“ zu den Bundesländern Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen.