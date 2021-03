Zimmermann hofft auf Schnelltests: TSV Havelse stellt sich auf Restart Anfang April ein

Einen Plan, eine Perspektive, wie es in und mit der Corona-Krise weitergeht, das wünschen sich auch die Amateursportler im Umland. Der TSV Havelse macht da keine Ausnahme, der Regionalligist würde lieber heute als morgen die seit November unterbrochene Saison fortsetzen. „Ich hoffe, dass sich der NFV (Norddeutsche Fußball-Verband, d. Red.) da an den anderen Regionalligen orientiert und dass wir auch etwas mit Testungen machen“, sagt der Havelser Trainer Jan Zimmermann. „Wir richten unser Training auf einen Start Anfang April aus.“ Anzeige Während der Ball in Niedersachsen, Hamburg und Bremen sowie in der Bayernliga seit zweieinhalb Monaten ruht, wird in den Regionalligen Südwest und West gespielt. „Man sieht, dass es in anderen Regionalligen funktioniert. Ich habe die Hoffnung, dass man sich daran orientiert und wir das auch hinbekommen“, sagt Zimmermann.

Regionalliga Nordost will am Osterwochenende beginnen Zumal es nebenan in der Regionalliga Nordost in ein paar Wochen auch wieder losgehen soll. Der Verband stehe in den Startlöchern und würde am Osterwochenende mit einem kompletten Spieltag beginnen wollen, wenn auch in Berlin gespielt werden könne. Bereits am letzten Märzwochenende könnten Nachholspiele über die Bühne gehen, sagt Wilfried Riemer, Spielleiter der Regionalliga Nordost. Es sei nicht nachvollziehbar, warum in anderen Bundesländern gespielt werden darf, in Berlin aber nicht. Mit den Schnelltests haben die Klubs ein Werkzeug zur Verfügung, das einen Spielbetrieb auch bei höheren Inzidenzwerten als 50 organisatorisch möglich machen und zudem den finanziellen Rahmen der Vereine nicht sprengen würde. „Bei uns dauert eine Testung nicht länger als eine Stunde, dann sind wir mit allen durch. Das müsste dann auch für alle, die Regionalliga-Fußball darstellen wollen, zweimal in der Woche möglich sein“, sagt Zimmermann. Dazu gehört natürlich auch ein gutes und schlüssiges Hygienekonzept, was bei den allermeisten Viertligisten ohnehin schon seit Monaten vorhanden ist.