Hamburgs Senat macht Weg frei: Havelse, HSV II & Co. können im September starten

Unmittelbar vor dem Staffeltag der Regionalliga Nord am Samstag in Lüneburg ist die Ampel auf Grün gestellt worden: Der Hamburger Senat hat den vier zum Stadtgebiet gehörenden Regionalligisten Hamburger SV II, FC St. Pauli II, Altona 93 und FC Teutonia 05 Ottensen eine Ausnahmegenehmigung für Punktspiele und Training in voller Mannschaftsstärke erteilt.

Diese gilt mit sofortiger Wirkung, sodass wie vom Norddeutschen Fußballverband geplant aller Voraussicht nach schon am ersten September-Wochenende der Ball rollen kann. Aufgrund der bis bis Ende August geltenden Corona-Ordnung in Hamburg war das bisher nicht möglich. Hier darf nur in Gruppen von zehn Personen trainiert werden.