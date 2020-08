Wegen Hamburg: Fällt der Regionalliga-Start Anfang September ins Wasser?

Der noch bis Ende August in der Hansestadt geltenden Corona-Verordnung sei Dank. Norderstedt hat gegenüber dem Hamburger SV II, FC St. Pauli II, Altona 93 und FC Teutonia 05 Ottensen also schon jetzt einen Wettbewerbsvorteil.

Während in Niedersachsen, Bremen und seit dem 19. August auch in Schleswig-Holstein Kontaktsportarten wieder erlaubt sind, steht der Hamburger Senat dem am ersten September-Wochenende geplanten Saisonstart in der 4. Liga im Weg. Immer dienstags tagt der Hamburger Senat, die Sitzung am 18. August verlief ohne Ergebnis für den Sport.

"Werden nicht am 1. September vorbeikommen"

"Die Eindämmungsverordnung befindet sich in der Überarbeitung, und das dauert aufgrund der Komplexität einfach seine Zeit", sagt Daniel Schaefer, Pressesprecher der Hamburger Behörde für Inneres und Sport. "Es ist nicht so, dass wir für den Fußball eine eigene Verordnung erstellen können, deswegen werden wir am 1. September nicht vorbeikommen."