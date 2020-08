Regionalliga-Starttermin weiter unklar: Wann geht es für den HSC, Havelse und Co. los?

Am 5./6. September will der Amateurfußball in Niedersachsen in die Saison 2020/21 starten, zumindest von der 4. Kreisklasse bis hoch zur Oberliga. Gedulden müssen sich die Teams aus der Regionalliga Nord um den HSC Hannover, TSV Havelse und Hannover 96 II. Auch in der vierthöchsten Spielklasse ist der September der angepeilte Startmonat. „Wenn wir starten, dann aber frühestens Mitte September“, sagt Reenald Koch, Vorsitzender des Regionalliga-Ausschusses.

Der Grund: In Hamburg und Schleswig-Holstein lassen die geltenden Corona-Verordnungen nach wie vor keinen Vollkontaktsport mit mehr als zehn Personen zu, das gilt bis zum 31. August. Zwei von vier Bundesländern, die in der Liga vertreten sind, sind also betroffen, in Niedersachsen und Bremen sind wieder "normale" Trainingseinheiten möglich. "Die eine Hälfte der Bundesländer gestattet es, die andere nicht“, beschreibt Reenald Koch die Schieflage in der Regionalliga Nord.