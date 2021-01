"Einer der besten Außenverteidiger der Liga": TSV Havelse verlängert mit Niklas Teichgräber

„Ich fühle mich einfach super wohl in der Mannschaft und im gesamten Umfeld, deswegen musste ich nicht lange überlegen", begründet Teichgräber seine Entscheidung. "Außerdem war die letzte Zeit auch sehr erfolgreich und ich glaube, wir können uns immer noch weiterentwickeln! Deswegen will ich auch weiterhin dazu beitragen und ein Teil dieser Entwicklung und dieser Mannschaft sein.“

Der TSV Havelse nutzt die Corona-Pause weiter fleißig, um seine Leistungsträger frühzeitig für die kommende Saison zu binden. Fynn Lakenmacher , Marco Schleef , Torben Engelking , Deniz Cicek (alle bis 2022) und Tobias Fölster (bis 2023) unterschrieben alle in den vergangenen vier Wochen ein neues Arbeitspapier. Am Freitag verlängerte auch Niklas Teichgräber seinen im Sommer auslaufenden Kontrakt um ein weiteres Jahr.

Nach Kreuzbandriss zurück in der ersten Elf

Der 24-jährige Defensivspezialist kämpfte sich nach einem Kreuzbandriss wieder in die Startelf zurück und stand in zehn von elf Pflichtspielen in dieser Saison in der Anfangformation. Mit seinen Auftritten hat er einen großen Anteil an der Tabellenführung der Garbsener in der Nord-Staffel Gruppe Süd.

"Hat das Vertrauen mehr als gerechtfertigt"

„So wie Niklas nach seiner Verletzung wieder zurückgekommen ist und die Leistung die er dann für uns gebracht hat, haben das Vertrauen, dass wir bei seiner Verpflichtung in ihn hatten mehr als gerechtfertigt", begrüßt Jan Zimmermann, Trainer und Sportlicher Leiter in Personalunion, die Verlängerung seines Abwehrspielers. "Deshalb bin ich natürlich sehr froh, dass wir mit einem der besten Außenverteidiger der Regionalliga frühzeitig verlängern konnten.“