Regionalliga Nord: Vereine sind für Abbruch, gegen Absteiger, Aufstiegsfrage vertagt

Was lange währt, wird irgendwann gut. Erstmals seit der am 12. März zunächst unterbrochenen Saison haben die 18 Vereine aus der Regionalliga Nord am Abend des 14. Mai in einer Videokonferenz mit den Verantwortlichen des Norddeutschen Fußball-Verbandes getagt. Das Ergebnis ist erwartbar gewesen, hat es aber durchaus auch in sich.