Umfrage in der Regionalliga Nord: Geisterspiele, Abbruch mit Quotient oder Verlängerung!

Dieses fünfseitige Papier, das der Norddeutsche Fußball-Verband (NFV) da am Montag um 17.57 Uhr an die 18 Mannschaften in der Regionalliga Nord verschickt hat, hat es in sich. Unklar ist allerdings, was er damit bezweckt und wie der weitere Entscheidungsprozess ablaufen wird.

Zwei von drei Vorschlägen bringen die Verlängerung der Saison wieder auf den Tisch. Dabei hatten sich doch gerade in einer vom HSC Hannover initiierten Umfrage die Mehrheit für einen Saisonabbruch ausgesprochen (14 von 15 befragte Vereine), sollte die Saison nicht regulär bis zum 30. Juni beendet werden können. Was zählt die Meinung der Vereine noch?

"Wochenlang schert sich niemand um unsere Meinung"

Frank Kittel, Manager des Schlusslichts HSC Hannover, kritisiert vor allem den Zeitpunkt für die erbetene Antwort: 7. Mai, 12 Uhr, also 66 Stunden nach Erhalt des Schreibens: "Wochenlang schert sich niemand um unsere Meinung, und dann haben wir nicht einmal drei Tage für eine Antwort Zeit", sagt er.