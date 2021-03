Regionalliga Nord: Wohl kein Abbruch – aber Entscheidung vertagt

Ganz so weit ist das Vorhaben noch nicht. Aus einem Bundesland gibt es bereits eine positive Rückmeldung, zwei Rückmeldungen stehen aus, mit einem Bundesland ist man in Gesprächen. Mit der Genehmigung könnten alle Regionalligisten den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen, da sie dann als Profiliga anerkannt werden würden.

Die Fußball-Regionalligisten müssen sich weiter gedulden. Die Videokonferenz des Verbandes am Dienstag kam zu keinem Ergebnis, ob und wie der Spielbetrieb fortgesetzt werden kann. NFV-Präsident Günter Distelrath hatte die Ministerpäsidenten in Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein kontaktiert, um eine Ausnahmegenehmigung für alle Vereine zu erwirken.

Eher kein Abbruch

Der Spielausschuss will sich noch einmal am Karfreitag per Videokonferenz treffen. Endgültige Signale der Bundesländer könnte es noch in dieser Woche geben. Fest steht: Ein Abbruch der Regionalliga Nord ist durch die gestrige Konferenz wieder in die Ferne gerückt. Der Verband will die Saison sportlich beenden.

HSC-Hygienekonzept abgelehnt

Für den HSC, der mit nur sechs Punkten auf dem vorletzten Platz steht, hätte das ernste Folgen. „Mir fehlt die Fantasie, dass wir bald ins Mannschaftstraining einsteigen können“, sagt HSC-Manager Frank Kittel. Erst am Montag wurde sein Hygienekonzept für ein Training mit zwei Spielern pro Viertel eines Platzes vom Gesundheitsamt abgelehnt.

Kittel: „Wenn es tatsächlich zu Ausnahmeregelungen kommen sollte, bin ich gespannt auf die Begründung. Ich habe Zweifel, ob das richtig ist, wenn wir über Ostern nicht mal die Familie sehen dürfen.“