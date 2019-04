Lok Leipzig bleibt mit Arbeitssieg in Bischofswerda in der Erfolgsspur

Bischofswerda. Nach vier Versuchen konnte das Spiel in der Regionalliga Nordost zwischen dem 1. FC Lok Leipzig und dem Bischofswerdaer FV am Mittwoch endlich nachgeholt werden. Eigentlich sollten die Blau-Gelben bereits im Februar in die Oberlausitz fahren, der Platz war zugeschneit, das Spiel wurde verschoben. Zwei weitere Terminierungen im März konnten auch nicht eingehalten werden. Spannungsaufbau pur. Zu sehen gab es für die 602 Zuschauer allerdings ein eher träges 2:0 (0:0) für die Gäste.

Eine weitere Änderung sollte dem Spiel nun auch nicht mehr schaden, weshalb der Verband die Partie kurzfristig 15 Minuten vorverlegte – das allerdings nicht einhalten konnte. Nach vier Verschiebungen keine große Überraschung.