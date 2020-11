Regionalliga Nordost will am 4. Dezember starten - 1. FC Lok Leipzig wehrt sich

Leipzig. Nicht in der kommenden Woche wie zunächst von verschiedenen Medien berichtet , aber doch zügig: Die Regionalliga Nordost will ihren Spielbetrieb am 4. Dezember wieder aufnehmen. Das ist das Ergebnis einer Spielausschusssitzung des zuständigen Nordostdeutschen Fußball-Verbandes (NOFV) am Donnerstagabend. Geplant ist, dass unter Beachtung der aktuellen Verfügungslagen vom 4. bis 6., vom 11. bis 13. sowie vom 18. bis 20. Dezember gespielt werden soll. „Die Ansetzung von Nachholspielen ist ebenfalls im Dezember geplant“, heißt es in der Mitteilung .

"Unverantwortlich und gesellschaftlich nicht zu vertreten"

Gegen diese Pläne regt sich Widerstand beim 1. FC Lok Leipzig. Die Probstheidaer befinden sich derzeit bekanntlich in Kurzarbeit, nehmen die Möglichkeit des vollumfänglichen Mannschaftstrainings im Gegensatz zur BSG Chemie und dem ZFC Meuselwitz deshalb bisher nicht wahr. Am Donnerstag wandten sich die Verantwortlichen in einem offenen Brief an den NOFV. In Anbetracht der jüngsten Aufforderungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder, jeden unnötigen Kontakt zu unterlassen, heißt es dort. "Mit einer möglichen Entscheidung, noch in diesem Jahr die 4. Liga fortzusetzen, wird der Fußball und in diesem Fall der NOFV an Ansehen verlieren. Während eines Lockdowns, in dem eine Vielzahl von Unternehmen ums nackte Überleben kämpfen und Familien aufgefordert werden, auf jegliche private Weihnachtsfeiern zu verzichten, ist es aus unserer Sicht unverantwortlich und gesellschaftlich nicht zu vertreten, die 4. Liga fortzusetzen.