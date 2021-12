Augen auf die Konkurrenz: 96-Reserve und HSC hoffen auf Schützenhilfe

In der Regionalliga Nord steht der letzte Spieltag der Vorrunde an. Für Hannover 96 II geht’s am Sonntag (13 Uhr) beim VfV Hildesheim darum, das Erreichen der Aufstiegsrunde festzumachen. Wenn die Konkurrenz aus Delmenhorst und Jeddeloh am Samstag verliert, muss 96 nicht mal punkten, um eine ruhige Winterzeit zu haben. Fakt ist: Die 96-Profireserve weiß schon vorm Anpfiff morgen, was nö­tig sein wird.

Auch für den HSC kann die Konkurrenz spielen

Der HSC spielt am Sonntag (14 Uhr) beim Tabellenzweiten Oldenburg, für Trainer Martin Polomka ist es das Abschiedsspiel. Er hört nach viereinhalb Jahren als Chef auf. Beim Heimabschied am vergangenen Sonntag gab es Blumen und drei Punkte (3:1 gegen Delmenhorst), ein Sieg wird diesmal allerdings schwer. „Oldenburg ist natürlich Favorit, aber wir wollen uns trotzdem noch mal vernünftig präsentieren“, sagt Polomka. Er will aber auch die zweite Reihe mit mehr Spielzeit belohnen und den einen oder anderen Angeschlagenen schonen: Der HSC will „kein Risiko eingehen“ für die Rückrunde.

"Das wäre eine Sensation"

Wichtiger als das eigene Spiel sind ohnehin die Partien der Konkurrenz: Denn wenn Delmenhorst gegen Spitzenreiter Werder II verliert und eine Stunde später Jeddeloh mit einem Sieg gegen Schlusslicht Oberneuland klettert, nimmt der HSC 14 der 15 erspielten Punkte mit in die Abstiegsrunde. Die komplizierte Punkte-Regel macht’s möglich: In den Endrunden zählen nur noch die Punkte gegen die Konkurrenz in derselben Runde. Und der HSC hat gegen Delmenhorst, aktuell Tabellenfünfter, beide Spiele gewonnen, gegen Jeddeloh aber nur ein Remis ge­holt. Bleibt Jeddeloh also Sechster und spielt entsprechend mit um den Klassenerhalt, beginnt der HSC nur mit neun Punkten. „Das wäre eine Sensation, wenn der HSC mit 14 Punkten in die Abstiegsrunde geht“, findet Polomka.

Das dann aber ohne ihn. Der Abschiedsschmerz hält sich bisher in Grenzen, „noch fühlt sich alles normal an“. Polomka vermutet: „Das kommt erst, wenn es dann endgültig vorbei ist.“ Am liebsten natürlich mit einem weiteren Achtungserfolg.