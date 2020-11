Regionalliga-Spiele im Dezember? Der VfL Wolfsburg II darf trainieren, andere nicht

Der Niedersächsische Fußball-Verband hat den Spielbetrieb für dieses Jahr bereits ausgesetzt, ab der Oberliga abwärts wird also nicht mehr gespielt. Die Profi-Ligen (Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga) hingegen sind von dem Sport-Verbot der Bundesregierung für November ohnehin ausgenommen, für sie gelten eigene Regeln, Corona-Tests sind an der Tagesordnung. Doch was ist mit der Regionalliga, die offiziell die höchste deutsche Amateur-Spielklasse ist, in der in der Realität aber viele Berufs-Fußballer kicken.

Genau darin liegt das Problem. Grundsätzlich gilt für die vierthöchste Spielklasse auch der von der Bundesregierung verhängte Amateur-Sport-Stopp. Aber: In der Regionalliga Nord ist die überwiegende Anzahl der Spieler als Vertragsspieler gemeldet, für die die Vereine Sozialversicherungsbeiträge abführen - die Höhe der Bezahlung liegt häufig im drei- oder vierstelligen Bereich. Daher gibt es in der Liga keine klare Grenze zwischen Vollzeit-Berufs-Fußballern, Spielern, die bei ihrem Verein in Teilzeit angestellt sind, oder Kickern, die nebenbei noch in Vollzeit arbeiten und mit Fußball ihr Taschengeld aufbessern.