Regionalliga-Spielplan ist endlich da: Vier Mittwochs-Spiele für TSV Havelse und 96-Reserve

Am Freitag hat Hamburg den Regionalligisten eine Ausnahmegenehmigung erteilt, am Samstag folgte der Staffeltag als Präsenzveranstaltung in Lüneburg, am Sonntagvormittag ist nun endlich der Spielplan der Regionalliga Nord für die etwas andere Saison 2020/2021 veröffentlicht worden.

Demnach wird die Saison in den Gruppen Süd und Nord, wie erwartet und erhofft, am ersten September-Wochenende eröffnet. Die drei hannoverschen Vertreter sind in der Gruppe Süd zu Hause.