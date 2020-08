Regionalliga-Start: 1000 Fans sind bei Chemie Leipzig gegen BFC Dynamo zugelassen

Leipzig. Chemie Leipzig steht kurz vor dem Saisonstart: Neben dem 1:1 bei der Generalprobe in Halberstadt gibt es einen neuen Spieler und endlich Klarheit über die Zulassung von Zuschauern zum Spiel gegen den BFC Dynamo am Sonnabend (16 Uhr). Die schlechte Nachricht ist die zu den Fans: Im Rahmen der gültigen Corona-Schutzverordnung des Freistaates Sachsen darf nur 1000 Zuschauern Zutritt zum Kunze-Sportpark gewährt werden. „Die Reihenfolge der Bestelleingänge bestimmt, wen wir in den Sportpark einlassen dürfen und wen leider nicht. Jeder, der eine Dauerkarte gekauft hat, wird bis Mittwoch, 12. August, eine Mail erhalten, in der die entsprechende Information stehen wird“, erläutert Mediensprecher René Jacobi die Prozedur.