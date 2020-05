Regionalliga-Trainer Helge Hohl: Der Antreiber des SV Bergisch Gladbach in der Corona-Krise

Dieser Artikel ist Teil der Amateurfußball-Initiative #GABFAF. Mehr Infos dazu auf gabfaf.de.

Der Gang zur Post oder in den Supermarkt ist für einige Risiko-Patienten in der Corona-Krise nicht mehr zu bewältigen. Aufrufe zur Blutspende ziehen kaum noch Menschen an. Und es gibt immer mehr Projekte, die finanzielle Hilfe benötigen. Beim SV Bergisch Gladbach aus der Regionalliga West kämpft Trainer Helge Hohl als Initiator gemeinsam mit seinem Team und den Verantwortlichen gegen die Probleme in der Pandemie-Zeit an.

"Bei mir ist die Konstellation ganz speziell. Ich bin der einzige Hauptangestellte im Verein und habe aktuell durch die Fußball-Pause mehr Zeit. Und diese will ich sinnvoll nutzen und meiner Verantwortung in der Gesellschaft gerecht werden. Es ist schön zu sehen, wie alle im Verein bei der Umsetzung der Ideen gemeinsam an einem Strang ziehen", sagt der mit 28 Jahren jüngste Trainer der Regionalliga West im Gespräch mit #GABFAF.

Alles begann vor einigen Wochen mit Einkäufen in der Region für bedürftige Menschen. Wie einige andere Verein in der Umgebung starteten die Spieler und sportlichen Verantwortlichen des SV Bergisch Gladbach einige Botengänge. Hohl nimmt die Anfragen an, geht oft selbst los und hilft damit den Risiko-Gruppen. "Wenn ich mal keine Zeit habe, stelle ich die Anfrage in unsere WhatsApp-Gruppe oder ich schreibe einen Spieler direkt an, der in der Nähe wohnt. Die Jungs haben vom ersten Tag an ihre Bereitschaft erklärt - darauf bin ich wirklich stolz", berichtet der gebürtige Bonner.

Blutspenden mit fast der gesamten Mannschaft

Mitmachen ist auch bei der zweiten Aktion angesagt, die der Trainer des Regionalliga-Klubs in der Corona-Krise anschiebt. Der 28-Jährige stellt den Termin einer Blutspende in den Gruppenchat und erhält viele positive Rückmeldungen. Zusammen mit einigen Kollegen aus dem Funktionsteam und einem Großteil der Mannschaft geht´s zum Blutspenden. "Ich habe immer wieder mitbekommen, dass es sich viele Menschen aktuell nicht trauen. Dabei sind die Hygiene-Maßnahmen dort so gut, dass man keine Angst haben muss", betont Hohl, der die Teilnahme an allen Aktionen nicht als Pflichttermin kennzeichnet: "Nur ein paar Spieler haben Angst vor der Nadel oder einfach in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit dem Blutspenden gemacht."

Eine andere Idee des Regionalliga-Trainers schlägt aktuell richtig hohe Wellen. Mit einer Trikot-Aktion sollen bevorzugt Projekte in der Region von Bergisch Gladbach realisiert werden. "Da ist etwas Großes entstanden", betont Hohl. Ein von Spanien-Legende Andres Iniesta original unterschriebenes Trikot bringt beispielsweise nach einer Aktion 1200 Euro ein. Aktuell läuft die Versteigerung eines signierten Trikots von Bundesliga-Star Kai Havertz. "Manchmal laufen die Aktionen über meine Facebook-Seite, manchmal stellen wir die Trikots aber auch bei anderen Seiten zur Versteigerung rein. Die Resonanz und Beteiligung sind riesig“, sagt der SV-Coach.