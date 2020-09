2:0 in Oberneuland: Der TSV Havelse siegt einfach weiter

Die Treffer für die Mannschaft von Trainer Jan Zimmermann erzielte Innenverteidiger Jonas Sonnenberg per Kopfball und Geburtstagskind Torge Bremer mit einem sehenswerten Weitschuss.

Zunächst ist Oberneuland einen Tick besser

So dominant wie beim Pokal-Coup in Rehden konnten die Havelser in Bremen jedoch nicht aufspielen. Der Aufsteiger agierte sehr unbequem und störte den Favoriten aus Garbsen immer wieder schon beim Spielaufbau.

Weil zudem der Platz in keinem guten Zustand war (Zimmermann: „Den hätte man irgendwann ruhig auch mal mähen können“) und ein Stau die Havelser auf der Anreise aufhielt, kam das TSV-Team bis zur Pause nicht gut ins Spiel. „In der ersten Halbzeit war Oberneuland sogar einen Tick besser als wir“, sagte Zimmermann.