Mehrheit der Klubs aus Regionalliga West für Saisonabbruch - Verl möglicher Aufstiegsaspirant 

Die wegen der Corona-Krise derzeit unterbrochene Saison in der Regionalliga West soll vorzeitig beendet werden. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sprach sich eine deutliche Mehrheit der Klubs am Mittwoch in einer Telefonkonferenz für diese Lösung aus. Demnach soll es keinen Absteiger geben. Laut Informationen des Kicker haben sich 16 der 18 Klubs für einen Abbruch der Spielzeit plädiert. Einzig Rot-Weiss Essen soll sich dagegen ausgesprochen haben, eine Enthaltung kam demnach von der U23 von Borussia Mönchengladbach.

Finale Entscheidung könnte sich bis Ende Mai hinziehen

Zuvor hatte DFB-Präsident Fritz Keller erklärt, dass jeder Regionalverband eigenständig darüber entscheiden müsse, wie und wann der Spielbetrieb aufgrund der Folgen der Corona-Krise wieder aufgenommen werden kann. "Ein Verein in Schleswig-Holstein oder in Mecklenburg-Vorpommern hat oftmals andere strukturelle Voraussetzungen als ein Klub in Württemberg oder Bayern. Wir wollen für alle Klubs das Beste - bundeseinheitliche Regelungen, die ihnen schnell und unbürokratisch helfen", schrieb der Verbandspräsdient in einem Gastbeitrag für den Kicker.