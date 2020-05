Regionalligisten votieren für Relegationsspiele um den Aufstieg

Paukenschlag in der Regionalliga Nord: Mit 8:6 Stimmen bei vier Enthaltungen votierten die Vertreter der 18 Nord-Regionalligisten in einer Telefonkonferenz des Norddeutschen Fußballverbandes (NFV) in der Aufstiegsfrage für eine Relegationsrunde mit Hin- und Rückspiel zwischen Spitzenreiter VfB Lübeck und dem Tabellenzweiten VfL Wolfsburg II anstelle der Quotientenregelung.