Rehbein holt Tischtennis-Final-Four nach Hannover: Bald auch die German Masters?

Die Entscheidung, ob die Weltelite in der Landeshauptstadt an die Platten geht, fällt im Februar. Träumen aber ist schon erlaubt bei Uwe Rehbein. Es wäre das Größte für den fleißigen Netzwerker aus Wettbergen, wenn die Stars der Szene in Hannover aufschlügen. Die German Open gehören zu den fünf wichtigsten Turnieren auf dem Globus. Preisgelder von mehr als 400 000 Euro, Weltranglistenpunkte, Ansehen – viel mehr geht im Tischtennissport nicht.

Eine Delegation des Verbandes war schon in Hannover zu Gast. Als möglicher Spielort wurden die Messehallen angedacht. Das K.-o.-Kriterium: Der Aufwand wäre zu groß und kaum finanzierbar. Aufbau von Tribünen, Versorgung der Gäste, weite Wege – die Idee klingt spannend, ist aber am Ende zu teuer. Bleibt die Tui-Arena, die infrastrukturell das Turnier locker bewerkstelligen kann. Die Verhandlungen laufen. „Hannover hat tolle Fans, sie hätten ein solches Turnier verdient“, sagt Uwe Rehbein, der in den Neunzigerjahren mit dem TTC Helga in der Herren- und in den Nullerjahren mit den 96-Damen in der Bundesliga spielte.