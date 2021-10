Von Rehhagel bis Matthäus: Die Vorgänger von Türkei-Coach Stefan Kuntz als Nationaltrainer im Ausland

Stefan Kuntz wird am Freitag zum ersten Mal als Trainer der türkischen Nationalmannschaft auf der Bank Platz nehmen. Nach seiner erfolgreichen Zeit bei der deutschen U21-Auswahl soll er nun die Türkei zur WM 2022 in Katar führen. Seine erste Hürde wird unmittelbar zu einem richtungsweisenden Spiel. Gegen Norwegen (20.45 Uhr/DAZN) geht es um wichtige Punkte in Qualifikationsgruppe G, in der die Türken aktuell auf Rang drei liegen. Die Qualifikation für die WM-Endrunde wäre ein erster Schritt in Richtung einer erfolgreichen Zukunft. Orientieren kann sich der 58-Jährige auf seinem Weg als Auswahlcoach im Ausland an einigen großen Namen der deutschen Fußball-Geschichte. Der SPORTBUZZER blickt auf sieben prominente deutsche Nationaltrainer, die ihr Glück außerhalb der Heimat suchten. Anzeige

Otto Rehhagel (Griechenland) Der wohl schillerndste aller Namen in der Riege der deutschen Nationaltrainer im Ausland ist Otto Rehhagel. Mit der griechischen Nationalmannschaft wurde er 2004 bei der EM in Portugal als krasser Außenseiter sensationell Europameister und stieg in Griechenland zu einer Ikone auf. Rehhagel kam mit den Griechen in neun Jahren auf einen Punkteschnitt von 1,72 in 106 Spielen. Bei drei weiteren großen Turnieren kam Rehhagel nicht über die Gruppenphase hinaus. Die WM 2006 in Deutschland verpasste er sogar komplett. Als Spieler und Trainer wurde er neben dem Gewinn der Europameisterschaft ein mal Zweitliga-Meister, drei mal deutscher Meister, drei mal deutscher Pokalsieger, ein mal Europapokalsieger und drei mal deutscher Superpokalsieger. Für den einstigen Werder- Bayern- und Lautern-Coach, der auch als Spieler über 200 Bundesliga-Einsätze verzeichnen kann, war das griechische Team die einzige Nationalmannschafts-Station.

Jürgen Klinsmann (USA) Versuchte es Klinsmann zunächst ab 2004 als deutscher Nationaltrainer und 2008 als Coach des FC Bayern, heuerte er 2011 bei der US-Auswahl an. Der heute 57-Jährige kam in 98 Spielen auf einen Schnitt von 1,84 Punkten pro Spiel. Zudem bekleidete er von 2013 bis 2016 das Amt des Technischen Direktors beim US-Amerikanischen Fußball-Verband. Dem gebürtigen Göppinger stehen als US-Coach ein Gold-Cup-Sieg und ein vierter Platz bei der Copa America 2015 zubuche. Außerdem startete er mit den USA bei der WM 2014. Eines der Spiele, welches ihm sicherlich in Erinnerung bleiben wird: Das dritte WM-Gruppenspiel 2014, als man bei der "Regenschlacht von Recife" 0:1 gegen die DFB-Elf und damit gegen Joachim Löw, den Nachfolger von Klinsmann im Amt des deutschen Bundestrainers, verlor. Klinsmann scheiterte mit der US-Auswahl im Achtelfinale an Belgien, Löw und Deutschland krönten sich zum Weltmeister.

Berti Vogts (Kuwait, Schottland, Nigeria, Aserbaidschan) Mit Vorschusslorbeeren gekommen, sollte der langjährige Nationaltrainer Deutschlands, Berti Vogts, die kleine Fußball-Nation Kuwait 2001 zum Erfolg führen. Nach einem halben Jahr und zehn Spielen war allerdings schon wieder Schluss und Vogts heuerte beim schottischen Fußballverband an, wo er ein junges Nationalteam zur Europameisterschaft führen sollte. Als er allerdings die EM 2004 nicht erreichte und auch im Anschluss mit einem Punkteschnitt von 1,24 in 32 Spielen wenig Erfolg hatte, war auch seine Zeit in Schottland Ende 2004 vorbei. Rund 2 Jahre später zog es ihn nach Nigeria, wo es ihn ein Jahr und 15 Spiele im Amt hielt. Seine erfolgreichste Zeit im Ausland verbrachte Vogts jedoch anschließend von 2008-2014 als Bundestrainer von Aserbaidschan. Dort coachte der heute 74-jährige insgesamt 41 Spiele und gehört damit Nationen-übergreifend mit über 200 gecoachten Länderspielen zu einem der Dauerbrenner in diesem Geschäft.

Christoph Daum (Rumänien) Nach vielen Stationen als Vereinstrainer suchte Christoph Daum sein Glück als Cheftrainer von Rumänien. Der gebürtige Zwickauer, der unter anderem den 1.FC Köln, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt trainierte, verbrachte circa ein Jahr in Rumänien und kam bei zehn Spielen auf einen Schnitt von 1,2 Punkten pro Spiel. Nachdem einer schwachen WM-Qualifikation 2018 einigte man sich einvernehmlich auf eine Vertragsauflösung. Ein unrühmliches Kapitel in seiner Karriere ist die Kokain-Affäre im Oktober 2000. Zu diesem Zeitpunkt war Daum Trainer in Leverkusen und designierter Nachfolger von Bundestrainer Erich Ribbeck. Auch bedingt durch den Drogenskandal kam es nie zu einem Engagement beim DFB.

Ottmar Hitzfeld (Schweiz) Von 2008 bis 2014 coachte Ottmar Hitzfeld die Schweizer Nationalelf. Hitzfeld, der sich vor allem dadurch einen Namen machte, dass er mit Borussia Dortmund und dem FC Bayern als einziger deutscher Trainer mit zwei verschiedenen Vereinen die Champions League gewann, kann als Chefcoach der Schweiz 61 Spiele mit einem Punkteschnitt von 1,77 vorweisen. Nachdem er einen holprigen Start hatte, führte er das A-Team des SFV zur Teilnahme bei der WM 2010 in Südafrika. Dort kamen die Eidgenossen allerdings nicht über die Gruppenphase hinaus, verpassten im Anschluss auch die EM 2012. 2014 führte Hitzfeld die Schweiz indes zu einer erneuten WM-Teilnahme. Das Achtelfinale des Turniers war Hitzfelds letztes Spiel als Trainer.



Franco Foda (Österreich) Seit 2017 trainiert Franco Foda die Nationalmannschaft von Österreich. Seinen größten Erfolg mit dem ÖFB feierte der gebürtige Mainzer noch in diesem Jahr mit dem Erreichen des EM-Achtelfinals. Dort schied man nach einer starken Leistung mit 2:1 gegen den späteren Europameister Italien aus. Nach zwei Niederlagen in der WM-Qualifikation gegen Schottland und Israel geriet der 55-Jährige jedoch in die Kritik. Die Teilnahme an der WM 2022 ist als Tabellenvierter in Gefahr.